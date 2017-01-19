FETÖ’nün Bayrampaşa Çevik Kuvvet baskınına 3’er kez müebbet istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 273 sayfalık iddianame, 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



18’i tutuklu subay 58 asker hakkında, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede, darbeci askerlere direnen bir vatandaşı şehit eden Yarbay Kadir Yıldız ile Whatsapp’dan talimat veren Albay Yusuf Sari hakkında da adam öldürme suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

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