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Cihangir'de elektrik kaçağından çarpılan köpeğin ölümü kamerada

Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş, bir reklam panosundaki elektrik kaçağından etkilenerek yaralanırken, Hatun isimli köpeği elektrik akımına kapılıp öldü. Dehşete düşüren olay, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:22:55 Güncelleme: 14:23:59

15 Ocak Pazar günü saat 04.00 sıralarında köpeğiyle beraber Cihangir'deki evinden çıkan Merve Evren, civarda köpeğini dolaştırmaya başladı. Saat 04.52'yi gösterdiğinde Havyar Sokağı'nın girişine gelen Evren, Hatun isimli köpeğiyle beraber sokak girişindeki bir reklam panosunun yanından geçerken elektrik akımına kapıldı. Elektrik Evren'i çok fazla etkilemese de, köpeği Hatun'un acı içerisinde kıvranmasına ve can çekişerek ölmesine neden oldu. Dehşete düşüren olayın ardından elektrik kaçağı olan reklam panosuna mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından "Dikkat elektrik kaçağı var" yazıldı.

"BÜYÜK BİR BAĞIRMAYLA ZIPLADI,YERE DÜŞTÜ"

Dehşet anlarını olay yerinde anlatan Evren, köpeğinin acılar içinde bağırdığını söyleyerek, "Her sabah olduğu gibi köpeğimi ihtiyacı için dışarıya çıkardım. Hava yağmurluydu. Tam buraya geldiğimde köpeğim patisiyle bastı, bir anda büyük bir bağırmayla zıpladı, yere düştü. Ben o sırada onu tutmaya çalıştım, benim elimi ısırdı. Kucağımdan aldılar, götürdüler. Veterinerimiz zaten sokağın sonunda, veterinere gittiğimizde köpeği kaybetmiştik. 1 buçuk senedir beraberdik, ismi Hatun'du. Barınaktan sahiplenmiştim. Elim köpeğimin ısırmasından ve arkasından elektrik akımından dolayı yaralandı. Elektrik yediğim için o ısırdığı yerlerden et fırladı. Biraz zor kullanıyorum elimi" dedi. Evren, olaydan birkaç saat sonra reklam panosunun yetkililer tarafından kontrol edildiğini, ancak daha sonra kimsenin gelmediğini ve şu an panoda elektrik olup olmadığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Cihangir'de yaşayan ve sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen bir başka vatandaş Bahar Ermiş ise, önemli bir noktaya dikkat çekerek, "Sadece hayvanlarımız değil, biz de ölebiliriz. Benim de köpeğim çarpıldı. Herkesi uyarıyoruz tabii ki. Buradan bir tek hayvanlar geçmiyor, biz geçiyoruz, çocuklar geçiyor. Çocuk şuradan panoya dokunuyor örneğin. Yani bir tanesi ölse ne olacak?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elektrik kaçağının neden olduğu dehşet anları, olay yerinin hemen karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, saat 04.52'yi gösterdiği sırada Havyar Sokağı'nın girişine köpeğiyle gelen Merve Evren, köpeğinin bir anda zıplamasına şahit oluyor. Elektrik akımına kapılan Hatun isimli köpek, acılar içinde kıvranıyor. Köpeğini kurtarmak isteyen Evren'in çaresiz anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.

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