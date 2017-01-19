Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan ve dün beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Furkan Demir şehit oldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lılar tarafından mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) dün beyin ölümü gerçekleşti. Yoğun bakım servisinde yaşam destek ünetisine bağlı tutulan Furkan Demir kurtarılamayarak şehit oldu.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR