19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır, şehit
GÜNDEM

Terör saldırısında ağır yaralanan polis şehit oldu

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) dün beyin ölümü gerçekleşti. Yoğun bakım servisinde yaşam destek ünetisine bağlı tutulan Furkan Demir kurtarılamayarak şehit oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:53:47 Güncelleme: 15:01:50

Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan ve dün beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Furkan Demir şehit oldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lılar tarafından mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) dün beyin ölümü gerçekleşti. Yoğun bakım servisinde yaşam destek ünetisine bağlı tutulan Furkan Demir kurtarılamayarak şehit oldu.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    mekanin cennet olsun yavrum
  • Misafir 2 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SABIR VERSİN
  • Misafir 2 saat önce
    Allah rahmet eylesin..bizlerede şehitlik nasip etsin
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çukurca'daki operasyonda PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
GÜNDEM

PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
Şanlıurfa'da sosyal medya operasyonu: 19 tutuklama
GÜNDEM

Şanlıurfa'da sosyal medya operasyonu
Diyarbakır'da ağır yaralanan polis hayatını kaybetti
GÜNDEM

Ağır yaralı polis hayatını kaybetti
Van'da PKK'ya operasyon
GÜNDEM

Van'da PKK'ya operasyon: 2 terörist öldürüldü
Mardin'deki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Mardin'deki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Manisa'da terör propagandası yapan 5 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Manisa'da terör operasyonu
Keban'dan Elazığ'a küvezdeki bebeğini emzirmeye giderken kazada öldü
GÜNDEM

KAHREDEN KAZA! KÜVEZDEKİ BEBEĞİNİ EMZİRMEYE GİDİYORDU
Bitlis'te terör operasyonu
GÜNDEM

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Diyarbakır'da terör mağdurlarına yardım
GÜNDEM

DİYARBAKIR'DA TERÖR MAĞDURLARINA YARDIM
Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
GÜNDEM

ERDOĞAN HAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ
Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!
GÜNDEM

IRAKLI GENCİN ÖLÜMÜNDE 30 BİN DOLAR ŞÜPHESİ!
Fethiye'de örülen anne atkıları Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na yollandı
GÜNDEM

ANNE DUALARIYLA ÖRÜLEN ATKILAR ASKERLERE GÖNDERİLDİ