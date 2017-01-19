Aylin Nazlıaka'dan Meclis'te kelepçeli protesto

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Tamamen samimi bir eylemdi. Demokratik bir haktı ve sonun kadar da devam ettirme konusunda kararlıydım. Buna göre de kendimi hem zihinsel hem bedensel hazırladım. Uzun saatler sürebilir diyerek ona göre tedbirli davrandım. Maalesef AKP'nin kadın milletvekilleri tarafından saldırıya uğrayarak önce birisi kollarımı tuttu, arkasından da çekiştirildim. AKP'li İnceöz, getirdiği tornavidayla mikrofonları bir arada tutan bağlantı yerlerini söktü ve bileklerim serbest kaldı."