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Aylin Nazlıaka'dan Meclis'te kelepçeli protesto

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:09:59 DHA

CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi. Tansiyonun yükselmesinin ardından Nazlıaka Genel Kurul'dan dışarı çıkartıldı

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    TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.

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    Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.

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    Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

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