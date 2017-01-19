Aylin Nazlıaka'dan Meclis'te kelepçeli protesto

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:09:59 | Güncelleme: 21:19:29
DHA
CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi. Tansiyonun yükselmesinin ardından Nazlıaka Genel Kurul'dan dışarı çıkartıldı
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TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.
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Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.
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Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.
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Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik, "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.
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Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.
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Bazı AK Parti milletvekillerinin Nazlıaka'ya doğru yönelmesi üzerine Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, arkadaşlarını uzaklaştırdı. HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.
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TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.
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Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.
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Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.
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MHP sıralarına yönelik olarak "Sizleri Atatürk cumhuriyetine sahip çıkmaya çağırıyorum" diyen Nazlıaka, Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli'nin arkasından da "Bırakın milletvekilleri serbestçe oy kullansın." diye seslendi.
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KURULDAN DIŞARI ÇIKARTILDI
Yaşanan tartışmaların ardından tansiyon yükseldi. Kendisini kürsüye kelepçeleyen Nazlıaka'ya müdahale edildi. Nazlıaka Genel Kurul'dan dışarı çıkartıldı
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KADIN VEKİLLER ARASINDA KAVGA
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaklaşık 2 saat süren kelepçeli kürsü eylemi, AK Partili bazı kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Müdahale sırasında, kürsü önünde arbede yaşanırken, AK Parti Antalya Milletvekili Enç ile HDP'li kadın milletvekilleri arasında kavga çıktı.
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TBMM Genel Kurulunda, kendini kürsüye kelepçeleyerek anayasa değişiklik teklifini protesto eden Nazlıaka, ikna konuşmalarına rağmen eylemini sürdürdü. Nazlıaka, bağımsız bir milletvekili olarak konuşma hakkını yeterince kullanamadığını da söyledi.
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu ve AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri Nazlıaka'yı ikna için bir süre kendisiyle konuştu.
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Eylemini sürdürmek isteyen Nazlıaka ise muhalefet sıralarına seslenerek, kadın milletvekillerinin yanına gelmesini istedi.
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Bu sırada, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nazlıaka'ya, "Meclis çalışacak. Maksat hasıl oldu. Burayı meşgul etmeyin." dedi.
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Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eylemini sonlandırmaması üzerine birleşime 15 dakika daha ara verdi.
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AK Partili kadın milletvekilleri bu sırada Nazlıaka'ya müdahale ederek, kelepçeyi zorla çıkarmaya çalıştı.
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Aylin Nazlıaka ise direnerek, AK Parti milletvekillerine "bırakın" diye bağırıp, tepki gösterdi. Bu sırada kürsü etrafında toplanan HDP'li milletvekilleri de AK Parti'li milletvekillerine tepki gösterdi.
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HDP'li kadın milletvekilleri ile AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç arasında kavga çıktı. Bazı kadın milletvekillerinin yere düştüğü, birbirlerine vurdukları, saçlarını çektikleri görüldü.
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Aylin Nazlıaka, muhalefet milletvekilleri, Enç de AK Parti milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.
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HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Gökçen nerede? Gelecek o buraya. Meclis Başkanvekiline (Pervin Buldan) tekme atmak ne demek?" dedi.
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti sıralarına yönelik, Enç'in, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e de vurduğunu ve Pavey'in yere düştüğünü söyleyerek tepki gösterdi.
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Bu arada, Pervin Buldan'ın Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı, Şafak Pavey'in de yere düştüğü sırada kol protezinin çıktığı bildirildi.
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AYLİN NAZLIAKA'DAN AÇIKLAMA
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendisini TBMM Genel Kurulunda kürsüye kelepçelemesiyle ilgili, "Bu eylem hakkını kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Bu yasaya 'hayır' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim." dedi.
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Nazlıaka, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendisini Genel Kurul kürsüsüne kelepçeleyerek topluma ve tüm dünyaya mesaj vermek istediğini söyledi. "Aslında bu kelepçe Meclise vurulan kelepçeyi temsil ediyor." diyen Nazlıaka, kürsüden konuşma taleplerinin reddedildiğini belirtti. Nazlıaka, şunları kaydetti:
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"Bu eylem hakkını kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Son dönemde MHP'li seçmen tarafından telefon, elektronik posta ve sosyal medya aracılığıyla mesajlar alıyorum. Kürsüden başta Sayın Bahçeli olmak üzere MHP milletvekillerine seslendim. Bu yasaya 'hayır' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim.
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Tamamen samimi bir eylemdi. Demokratik bir haktı ve sonun kadar da devam ettirme konusunda kararlıydım. Buna göre de kendimi hem zihinsel hem bedensel hazırladım. Uzun saatler sürebilir diyerek ona göre tedbirli davrandım. Maalesef AKP'nin kadın milletvekilleri tarafından saldırıya uğrayarak önce birisi kollarımı tuttu, arkasından da çekiştirildim. AKP'li İnceöz, getirdiği tornavidayla mikrofonları bir arada tutan bağlantı yerlerini söktü ve bileklerim serbest kaldı."
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CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de kuliste yaptığı açıklamada, "Arbedede Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, HDP Milletvekili Burcu Hanımın saçını çekti beni de itti, vurmaya da kalktı. Daha sonra ben yere düştüm. Daha sonra başka saldırılar da oldu. Bu saldırı, anayasa teklifini geçirdikten sonra yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor." dedi.
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"NAZLIAKA'YA ŞİDDET UYGULAMADIK"
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelerken, kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sardığını belirterek, "Üç anahtarla kelepçeyi sökmeye çalıştım, sökemeyince yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Daha sonra da Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı." dedi.
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İnceöz, TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine geçildiği sırada, Aylin Nazlıaka'nın, davet edilmediği halde kürsüye giderek kendisini bileğinden kelepçelediğini anımsattı.
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Nazlıaka'nın kürsüye hazırlıklı olarak geldiğini belirten İnceöz, "Kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sarmış, sargının üzerine kelepçeyi takmış. Bir süre bekledik, kelepçe açılır diye düşündük ama Aylin Nazlıaka kimseyi yanına yaklaştırmıyor, erkek milletvekillerini de yanına yaklaştırmıyor." dedi.
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"YILDIZ TORNAVİDA İLE VİDALARI SÖKTÜM"
AK Parti'nin kadın milletvekillerinin, eylemini sonlandırması için Nazlıaka'nın yanına gittiğini ifade eden İnceöz, şöyle devam etti:
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"Ben de Nazlıaka'nın yanına giderek, kelepçeyi açmak için bulduğum anahtarları denemeye başladım. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, anahtarları elimden almaya çalıştı ama ben vermedim. Bütün anahtarları denedim ama hiçbiri açmadı. Bu sırada Aylin Nazlıaka'ya şiddet falan uygulamadık.
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Üç anahtarla kelepçeyi sökemeyince, yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Bu sırada Nazlıaka, kelepçeyi mikrofondan çıkarmamak için çok direndi. Yaşanan kargaşa sırasında, söktüğüm mikrofonun vidalarını tekrar yerine taktım. Aylin Nazlıaka da daha sonra Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı."
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AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, kendisi kelepçeyi mikrofondan çıkarmaya çalışırken, kürsünün arkasında, HDP'li dört kadın milletvekilinin, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'i aralarına aldıklarını ifade ederek, "Enç, bu sırada boynundan ve belinden darbe aldığı için hastaneye kaldırıldı. Orada büyük bir arbede yaşandı. Genel Kurulda yaşananların, bütün bunların müsebbibi; CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesi ve verilen arada, konuşmamıza rağmen ikna olmayarak kilidi açmamasıdır." sözlerini sarf etti.