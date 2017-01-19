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Terör şehidi Berkay Akbaş'ın ailesinden vakıf ve derneklere bağış

Saldırıda şehit olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın ailesi, SYDV tarafından kendilerine ödenen 10 bin lirayı çeşitli vakıf ve derneklere bağışladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:35:24 Güncelleme: 19:36:21 AA

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkay Akbaş'ın ailesi Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) kendilerine ödenen 10 bin lirayı çeşitli vakıf ve derneklere bağışladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sinop Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan baba Salim Akbaş, Berkay'ın hayalinin okulunu bitirdikten sonra doktor olarak insanlara hizmet etmek olduğunu söyledi.

Daha önce de kamuoyu ile paylaştıkları gibi Berkay adına kendilerine yapılacak her türlü yardımın vakıf ve derneklere bağışlanacağını ifade eden baba Akbaş, "İlk yardım Sinop SYDV tarafından bizlere ulaştı. 10 bin liralık yardımı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Mehmetçik Vakfı ve Lösemli Çocuklar Vakfı'na bağışladık." dedi.

Oğullarının hayaline katkı sunacak her türlü bağışı yapmaya hazır olduklarını anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

"Bağış yaptığımız bu vakıf ve derneklerin yaptıkları çalışmalar ortada. Anlatmaya bile gerek yok. Oğlum okuyacak doktor olacaktı. Ama maalesef bu hedefine ulaşamadı. Biz de istedik ki o okuyamadı ama başka çocuklar bu yardımlar sayesinde okusun. Şu an için bize ulaşan tek yardım bu idi onun bağışını yaptık. Bundan sonra gelecek her türlü yardımı da bağış yapacağız."

Akbaş, oğlu için kendilerine bağlanacak maaş ile de tıp fakültelerinde okuyan öğrencilere yardım edeceklerini belirtti.

"BERKAY'IN ÇOK HAYALİ VARDI"

Anne Zeynep Akbaş ise zaman zaman duygulandığı konuşmasında oğullarının çok fazla hayali olduğunu söyledi.

Akbaş, "Biz çocuğumuzu kaybettik. İstedik ki okuyan çocuklara bir faydamız olsun. Bu gerçekleşirse ne mutlu bize. Çünkü oğlumuzun çok hayali vardı. Hepsi yarım kaldı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

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