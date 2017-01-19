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Eskişehir'de eşini öldüren koca: Bıçak eşime saplanmış

Eskişehir'de tartışma sonucu eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren koca skandal bir ifade verdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:44:42 Güncelleme: 19:46:41 DHA

Eskişehir'de bir tekstil fabrikasında çalışan eşi Selime Ateş'i (49) kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 çocuk babası İsmet Ateş (53) duruşmada eşiyle tartıştığını söyleyerek, "Bana küfür etti. Eline bıçak almış, bana vuracaktı. 'Seni geberteceğim' dedi. Bu arada boğuştuk, bıçak eşime saplanmış" dedi.

Olay geçen 24 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir'deki bir otelde çalışan İsmet Ateş, iddiaya göre eşi Selime Ateş'i cep telefonuyla aradı. Ateş, cep telefonunun açılmaması üzerine eve giderek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kalbinden bıçaklanan Selime Ateş, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İsmet Ateş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsmet Ateş hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ateş ile çocukları Ali Ateş (31) ve Ayşe Balkan (28), ölen kayınvalidesi Fikriye Çoban (71), kayınpederi Ahmet Çoban (70) ve kayınbiraderi Hüsnü Çoban (48) ile avukatlar katıldı.

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