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Rize'deki gizemli geçit ortaya çıktı

19 Ocak 2017 Perşembe, 20:06:55 DHA

Rize'de gizli geçit ile birbirine bağlanan ve silah yapımında kullanılan gizemli geçit ortaya çıktı

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    Rize’nin Ardeşen İlçesi’nde, birine sadece gizli geçitle ulaşılan 2 silah atölyesi bulundu. 

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    Atölyelerden birinde arı kovanları içerisine saklanmış halde 17 tabanca gövdesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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    Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile Ardeşen ilçesi Doğanay Köyü’nde, M.Ö. ve İ.Ö.’ye ait evde arama yapıldı.

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