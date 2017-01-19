19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:44:57 Güncelleme: 21:46:23 AA

Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerine 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da 09.00-11.00'de Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi elektrik alamayacak.

Kadıköy'de 13.00-15.00'te, Hasanpaşa Mahallesi Nabizade, Fahrettin Kerim Gökay, Andelip Esat sokakları, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay, Poyraz, Ahsen Çıkmazı, 09.30-11.00'de Osmanağa Mahallesi Vahapbey, Söğütlüçeşme, Halitağa, Pavlonya, Çuhadarağa, Bekçi, Kırtasiyeci, Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da ise 09.00-11.00'de Hürriyet Mahallesi Serdar, Abdi İpekçi, Mermer sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı
GÜNDEM

Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı
Terör şehidi Berkay Akbaş'ın ailesinden vakıf ve derneklere bağış
GÜNDEM

Terör şehidi Akbaş'ın ailesinden anlamlı davranış
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 7. iddianame
GÜNDEM

"Hayırlı olsun ihtilal oldu, Hulusi Akar'ı da aldık"
İstanbul Valiliğinden "kimlik" açıklaması
GÜNDEM

YGS'ye girecek öğrenciler dikkat!
İstanbul'da 28 DEAŞ tutuklaması
GÜNDEM

İstanbul'da 28 DEAŞ tutuklaması
Hrant Dink kimdir?
GÜNDEM

Hrant Dink kimdir?
Deniz Baykal: Köprüden önce son çıkış
GÜNDEM

BAYKAL: KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ
Reina katliamcının oğlunu elinde tutan 3 DEAŞ’lı aranıyor
GÜNDEM

'HER YERDE ARANIYORSUN' DİYEREK ÇOCUĞU ALMIŞLAR

Kemal Kılıçdaroğlu: Referandumdan kesinlikle 'Hayır' çıkacak
GÜNDEM

'REFERANDUMDAN KESİNLİKLE 'HAYIR' ÇIKACAK'
Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
GÜNDEM

BAŞKENT'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Can Paker, Cumhurbaşkanlığı sistemini değerlendirdi
GÜNDEM

CAN PAKER: BAŞKANLIK 80 YILLIK MÜCADELENİN SONUCU

Bursa'da bir sürücü önce kaza yaptı sonra otomobilini yaktı
GÜNDEM

ÖNCE KAZA YAPTI SONRA OTOMOBİLİNİ YAKTI