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Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın parti liderleri yemeğine katıldı

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık devir teslim törenine katılmak için ABD'de bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Trump'ın verdiği yemeğe katıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:20:53 Güncelleme: 23:23:31 AA

ABD'de yarın gerçekleştirilecek olan başkanlık devir teslim törenlerine katılmak üzere başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti liderleri onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Washington'daki Trump Otel'de gerçekleştirilen öğle yemeğine davet edilen Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte yeni başkanın ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi.

Konuşmasında Trump, Cumhuriyetçi Parti elitleriyle yakın çalıştığı mesajını vererek, "Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın artık yasa tasarılarını imzalayacak bir başkanla çalışacağını" kaydetti.

"Tüm dünyanın, birlikte çok iyi bir iş çıkardığımızı bilmesini istiyorum." diyen Trump, yeni dönemde etkin bir kabine ile ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Washington temasları kapsamında Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile gündeme ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yarın Kongrenin bahçesindeki alanda yemin ederek ABD Başkanlığı görevini mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak olan Trump'ın, Türk-Amerikan ilişkilerine ve Washington'ın Orta Doğu perspektifine dair atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.

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