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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete
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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı iller ile kimi yükseköğretim kurumlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 06:34:55 Güncelleme: 06:35:45 AA

Ankara, Antalya ve Kayseri ile bazı yükseköğretim kurumlarına ilişkin 27 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Satıkadın ve Kayı mahalleleri ile Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi sınırları içinde bulunan belirli alanların riski alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde bulunan bazı belirli alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Bu karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi ve Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

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