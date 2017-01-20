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Adana'da terör operasyonu: DEAŞ ve TKP üyesi 15 kişi gözaltında

Terör örgütü DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2017 Cuma, 08:16:42 Güncelleme: 08:36:10 AA

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve Türkiye Komünist Partisine (TKP) üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu öne sürülen şüphelilerle ilgili operasyon düzenledi.

Kentte sabah saatlerinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen bu kişiler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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