15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Ocak Perşembe günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

FETÖ'NÜN "ISLAK İMZA" KUMPASI DAVASININ İLK DURUŞMASI 21 ŞUBAT'TA



FETÖ’nün eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile emekli albay, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’e ‘Islak İmza’ kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Mahkeme, ilk duruşmanın, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı büyük duruşma salonunda, 21 Şubat’ta yapılmasına karar verdi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

DENİZ HARP OKULU KOMUTANI TÜMAMİRAL MESUT ÖZEL'İN KAÇIRILMA İDDİANAMESİ HAZIRLANDI



FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel’i lojmanında, ellerini kelepçeleyip, ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi’ne kapatan, 5’i tutuklu 9 subay hakkında, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

SAMSUN'DA 8 EMNİYET MENSUBU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 9 emniyet mensubundan 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürleri K.K. ve Ş.Ö, 3. sınıf emniyet müdürleri A.R.G. ve F.İ.S, 4. sınıf emniyet müdürü S.B, komiser yardımcısı T.İ. ile polis memurları A.A. ve A.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden polis memuru İ.E. ise işlemlerin ardından, emniyet müdürlüğünde serbest bırakıldı.

Bazıları örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital verilere de el konulmuştu. (AA)

TEKİRDAĞ'DA 1 ALBAY GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8'inci Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kurmay Albay K.D., işlemlerinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

MERSİN'DE 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılan 17 kişi, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra örgüt adına faaliyetlerine devam ettiği ve finans sağladıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 17 şüpheli, 17 Ocak tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten terör savcısının itirazı üzerine mahkemece serbest bırakılan 17 zanlı için dün akşam saatlerinde yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Abdullah B., İshak İ., Ali M., Ali K., Ali T., Bünyamin D., Emrah B., Demet D., Erhan G., Faik B., Faik Ç., İbrahim B., İbrahim O., Murat H., Mustafa D., Mustafa G. ve Osman Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişinin ise halen arandığı bildirildi. (İHA)

KASTAMONU'DA ESKİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Kastamonu'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Osman Tufan ile eski komiser R.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Osman Tufan, eski komiser R.S., polis memurları C.Y., Y.S., O.Ü. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Osman Tufan ile eski komiser R.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis memurları C.Y., Y.S., O.Ü. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

NEVŞEHİR'DE 1'İ KOMİSER 2 KİŞİ TUTUKLANDI

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Komiser H.O.D. ve işsiz M.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. (DHA)

UŞAK MERKEZLİ OPERAYONLARDA 25 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uşak merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 18 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 2'si kadın 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında" görev aldıkları, bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenilmişti.

Uşak'ta, 21 Ekim 2016'da "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadına" yönelik düzenlenen ve 26 ili kapsayan operasyonda kapsamında da 32 kişi tutuklanmıştı. (AA)

TOKAT'TA GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASINDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında aralarında öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

MANİSA'DA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜR YARDIMCISI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada görevden ihraç edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı H.A., eşi B.A. ile birlikte gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, görevden ihraç edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı H.A. ile eşi B.A.'yı dün gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

SİVAS MERKEZLİ OPERASYONLARDA 5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli 15 ilde, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDYye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDYye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "Kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 7sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. (AA)

BOLU'DA 9'U POLİS 22 KİŞİ TUTUKLANDI

BOLU merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden 9'u polis 22 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bolu, Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün iki grup halinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra tutuklanma talebiyle gece saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'üncü sınıf emniyet müdürleri H.K., Z.Ü., emniyet amiri M.Ç., komiser yardımcıları M.Y., E.T., polis memurları S.S., D.Ç., M.S., C.S., ile H.D., N.D., S.Y., E.F.T., M.Ş.E., N.G., M.S., M.A., H.T., Ö.Ö., H.Ş., S.Ç., T.A. tutuklandı. Şüphelilerden komiser yardımcısı C.Ö., polis memurları E.K., M.B., H.S., A.F.T., otobüs şoförü B.T. ile T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ 37 ÖĞRETİM ÜYESİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada, 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı doğrultusunda, 37 şüphelinin ev ve işyerlerinde arama başlatıldı.



FETÖ'nün İstanbul'daki üniversitelerdeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın daha önce de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler hakkında gözaltı kararı vermişti. Baygın, İstanbul ve Yıldız Üniversitesi öğretim üyeleri hakkında 2 ayrı iddianame hazırlamıştı. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 öğretmen, 1 doktor ve 1 vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi için gözaltı kararı çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde 6 şüphelinin evine baskın düzenledi. Polis ekipleri 4 öğretmen ve 1 doktoru gözaltına aldı. Şüphelilerden birini arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan 5 kişi, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

BURSA'DA 11 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli 11 FETÖ/PDY üyesi eski asker adliyeye sevk edildi.

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli olan FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin BYLOCK isimli programı kullanmalarının tespit edilmesinin ardından 11 eski askeri personel yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının sorgusunda 2 eski asker FETÖ/PDY hakkında bilgiler vererek önemli itiraflarda bulundu. 11 şüpheli de emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

SAKARYA'DA 20 SAĞLIK ÇALIŞANI, 9 POLİS VE 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Sakaryada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada meslekten ihraç edilen 20 sağlık çalışanı, 9 polis memuru ile bir öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli, Hatay ve Kırıkkaledeki operasyonlarda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilen 26 sağlık çalışanının savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında doktor, diş hekimi, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni ile hemşirelerin de bulunduğu 20 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ADANA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 36 EMNİYET MENSUBU YAKALANDI

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de "ByLock"u kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (AA)