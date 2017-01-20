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Süleyman Soylu: 2016 yılında 342 önemli olay engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016 yılında 342 önemli olay engellenmiştir. Bunların 247'si patlayıcı, 23'ü ise canlı bomba eylemidir" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 12:20:33 Güncelleme: 13:42:52 İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "2016 yılında 342 önemli olay engellenmiştir. Bunların 247'si patlayıcı, 23'ü ise canlı bomba eylemidir. En önemli kazanım, örgüte katılım durumu tarihinin en düşük seviyesine çekilmiştir. Son 2 ayda örgüte katılım sayısı sadece 5'tir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Astsubay Adayı Öğrenci Yemin Töreni programına katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleşen programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2016 yılında 342 önemli olayın engellendiği bilgisini vererek şunları söyledi:

"Bunların 247'si patlayıcı, 23'ü ise canlı bomba eylemidir. En önemli kazanım, örgüte katılım durumu tarihinin en düşük seviyesine çekilmiştir. Son 2 ayda örgüte katılım sayısı sadece 5'tir. En kritik destek insan desteğidir. Hiçbir örgütün insan desteği olmadan ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden terör örgütü sadece insanı, askeri, polisi hedef almıyor. 22 milyon lira yatırım ile yapılmış Endüstri Meslek Lisesine de saldırıyor, kütüphanelere de saldırıyor, insanlara istihdam sağlayacak yatırımların şantiyelerine de saldırıyor, yaptığımız havalimanlarını işlemez hale getirmek için acımasız saldırılar ortaya koyuyor. Bütün bu eylemlerin verdiği bir mesaj vardır. Bu mesaj şudur: Ben burada gelişmek istemiyorum, ben burada refah istemiyorum, gençlerin iş sahibi olmasını istemiyorum, ben onların işsiz, eğitimsiz bir şekilde bana hizmet etmesini istiyorum.Terörün o karanlık mesajı budur. Bunların verdiği bu mesaja karşı mesajımız açık ve nettir. Kardeşlik, istihdam, huzur, güven olacak ve 780 bin kilometrekarede ay yıldızlı bayrağımızla, Ezanı Muhammedimizle minarelerimizden semaya Allahu Ekber nidalarıyla beraber buluşacak. Buradan vereceğimiz en net mesaj budur. Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyoruz ki, ülkemizin düşmanlarına karşı mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz, terörü de bitireceğiz, asayişi, güvenliği de sağlayacağız."

Düzensiz göç noktasında da önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Soylu, "Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığımızı da ilgilendiren düzensiz göç noktasında, 2016 yılında ülkemizde 174 bin 466 düzensiz göçmen ve 3 bin 314 insan tacirinin yakalandığını ve bu konularda da önemli başarılara imza atıldığını belirtmek isterim" diye konuştu.

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"2016'DA 247 PATLAYICI, 23 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ"