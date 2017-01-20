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Meclis tören polislerine turkuaz üniforma

20 Ocak 2017 Cuma, 14:28:01 AA

Turkuaz rengi olan üniformalarda, Selçuklu Rumi desenleri ile yaldızlı sarı sim işlemeli dik yaka, omuzlarda sarı sim işlemeli turkuaz mavi apolet, altın rengi ve ayaklı metal düğme, TBMM logolu lacivert zemin üzerine sim işlemeli arma yer alacak

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    TBMM Şeref Kapısı'nda saygı nöbeti tutan polislerin üniformaları turkuaz renk oldu.

     

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    TBMM Ana Bina Şeref Kapısı ve Meclis yönetiminde bulunan Dolmabahçe Sarayı saltanat kapısında görev yapan TBMM Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı polislerin saygı nöbetinde giydikleri üniformalarda değişiklik yapıldı.

     

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    Kıyafetin rengi, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan turkuaz renk oldu.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    yerli piyade tufegi elinde iyi olur
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