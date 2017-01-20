Kayseri'de DEAŞ operasyonu

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, Kayseri'de bir kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen Abdülgadir Masharipov ile bağlantılı olan şahıslarla irtibatlı bulunduğu değerlendirilen Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti'yi gözaltına aldı.



Mijiti'nin kaldığı evde bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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