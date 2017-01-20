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Şanlıurfa'da hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı

DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam örgütlerinin hücre evlerine eş zamanlı baskın yapıldı, 17 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2017 Cuma, 18:33:21 Güncelleme: 18:34:53 HABERTURK.COM

Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ, El Nursa ve Fetih El Şam'a ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramada ise silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şanlıurfa il merkezi ve Harran ilçesinde DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam terör örgütlerinin hücre evlerine yönelik dün (cuma) sabaha karşı eşzamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 05.00'da düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada uzun namlulu kaleşnikof marka silah, tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile çok sayıda örgütsel kitap ve Fetih El Şam örgütüne ait sözde bayrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NİHAT ULUDAĞ / İSTANBUL

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