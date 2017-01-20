Gaziantep'te sahte piyango bileti ve para ele geçirildi

Şehir merkezinde, bir matbaada basılan sahte piyango bileti, sahte para ve çeşitli sahte evrakların yakın bir bölgedeki bayan kuaföründe muhafaza edildiği istihbaratı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, savcılık kararıyla operasyon düzenlediği kuaför ve matbaada yapılan aramalarda; 9 bin 374 sahte milli piyango bileti, 16 bin 700 dolar, 177 milyon 250 bin Irak Dinarı, 2 sahte pasaport, 1 adet 100 dolarlık metal baskı kalıbı, 1 adet metal pasaport kalıbı, 27 adet boş silah taşıma ruhsatı ve 750 adet boş trafik tescil belgesi ele geçirildi. Operasyonlarda, 1'i 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı. Sahte belge ve paralara el konulurken, zanlıların sorguları Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Yusuf KILIÇ/ GAZİANTEP