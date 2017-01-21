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Kocaeli'de dehşet saçan uzman erbaş teslim oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınvalidesi ve baldızını öldüren uzman erbaş, Adana'nın Kozan ilçesinde polise teslim oldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:44:27 Güncelleme: 00:45:37 AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayınvalidesi ve baldızını öldüren uzman erbaş, Adana'nın Kozan ilçesinde polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmeye giden ve çıkan tartışmada kayınvalidesi Nurhan Yaktı ile kızı Aysun Bozcan'ı tabancayla öldürdüğü, baldızının kızını yaraladığı iddiasıyla aranan A.D, Kozan Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Polise teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrılmak üzere olduğu eşi A.D'nin Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki annesi Nurhan Yaktı'nın evine 16 Ocak'ta giden uzman erbaş A.D, çıkan tartışmada silahla baldızı ve kayınvalidesini öldürmüş, baldızının kızı F.N.B'yi de yaralamıştı.

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