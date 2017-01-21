AK Parti referandum kampanyasına 45 gün kala başlayacak

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam ederken, AK Parti, referandum kampanyasının hazırlıklarına başladı. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanlığı’nın güçlendiği ancak Meclis’in önemini yitirdiği yönündeki algıları ortadan kaldırmak isteyen AK Parti, sistemin Meclis’i de güçlendireceğini anlatmaya çalışacak.

“Güçlü Meclis ve güçlü Cumhurbaşkanı” temasıyla kampanya yürütecek AK Parti, “Güçlü Türkiye”nin bu şekilde inşa edileceği üzerinde duracak. Yasama yetkisinin münhasır olarak TBMM’de olacağı ve Cumhurbaşkanı’nın yasa teklif etme yetkisi bulunmayacağının altını çizecek olan AK Parti, yasama ile yürütmenin tamamen ayrı olacağı tezinden hareket edecek.

AK Parti söyleminin bir diğer ayağını da istikrar vurgusu oluşturacak. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın her seçimin bir Cumhurbaşkanı çıkaracağını ve bir parlamento yapısı oluşturacağını anlatacak olan AK Parti, seçmenin karşısına kalkınma, refah gibi pozitif bir gündemle çıkacak. Sloganlar, pankart ve TV yayınları, internet reklamları ile tam anlamıyla kampanyanın başlaması şubat ayının ortasını bulacak. Referanduma 45 gün kala seçmene ulaşacak tüm mecralarda “Evet” kampanyası başlatılacak. Böylece iklim koşullarının kampanya sürecine olumsuz etkisinin azaltılması amaçlanacak.

TEŞKİLATLA HAFTAYA GÖRÜŞECEK

Önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım, partisinin teşkilatını ve yerel yönetimleri ayrı ayrı toplayacak. Toplantıda kampanya sürecinin ayrıntıları tüm birimlerle paylaşılacak. Anayasa teklifinin TBMM süreci tamamlandıktan sonra milletvekilleri de seçim bölgelerine giderek, teklifi anlatacak.

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK