Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

Edinilen bilgilere göre Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.

EL BOMBASI KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI



Zanlının kaçarken yere attığı silahı, çantası ve bir adet el bombası, polis tarafından incelendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el bombasını fünye ile kontrollü olarak patlattı. Esenyurt'ta saldırganın yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor.

SALDIRGANIN ÇANTASINDAN ÇIKANLAR

ESENYURT'TA SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Esenyurt'ta polis ekibine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.