İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan kamyon korkuttu.

Kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyeri aşması üzerine polis uyarı ateşi açtı, olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerleri aşmak istemesi paniğe neden olmuştur. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır" denildi.

Valilik, "Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.

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Yusuf DOĞAN/İSTANBUL