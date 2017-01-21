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Şanlıurfa'da huzur operasyonu

350 polisin katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 23:36:59 Güncelleme: 23:38:22 AA

Şanlıurfa'da polisin eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 53 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde toplanan 350 polis, kent merkezinde daha önceden belirlenen eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, mekanlarda bulunanların kimlikleri ile alkol satışı yapılan iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.Söz konusu iş yerlerinde izinsiz çalıştıkları belirlenen 22 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alınırken, 12 eğlence merkezine cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan kişiler, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Yaklaşık 2 bin kişinin sorgulandığı denetimler sürüyor.

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