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Bylock'ta 30 bin kişinin parolası henüz çözülemedi

22 Ocak 2017 Pazar, 03:27:05

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı “ByLock”ta Bylock'ta 30 bin kişinin parolası hala çözülemedi

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    FETÖ soruşturması kapsamında BDDK çalışanı 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şifreli haberleşme programı “ByLock”la ilgili şu ana kadar yapılan çalışma ve analizlerle ilgili en kapsamlı bilgiler yer aldı.

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şu bilgiler aktarıldı:

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    - ByLock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı 215 bin 92

    - Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı 184 bin 298

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