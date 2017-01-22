15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 22 Ocak Pazar günü raporu.

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ISPARTA'DA FİRARİ ESKİ EMNİYET MENSUBU 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ispartadaki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda firari eski emniyet mensubu 3 şüpheliden 2si yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖnün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLocku kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen firari eski 3 emniyet personelinden 2sini gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15i polis 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 13ü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4ü tutuklanmıştı. (AA)