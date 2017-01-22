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Konya, fuhuş
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Konya'da fuhuş amaçlı yollara kartvizit atan şüpheliler suçüstü yakalandı

Konya'da üzerinde "Ara beni görüşelim" yazan fuhuş amaçlı kartvizit bırakan 4 kişi gözaltına alındı

22 Ocak 2017 Pazar, 10:39:07 Güncelleme: 10:40:18 DHA

Konya'da fuhuş amaçlı çeşitli yerlere kartvizit bırakarak yerlere atan 3'ü kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde çeşitli yerlere üzerinde kadın isim ve numaralarının bulunduğu fuhuş amaçlı kartvizit bırakıldığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler 3 kadın ile 1 erkeği şüpheli olarak belirledi. Bunun üzerine polis şüphelileri takibe başladı. Ekipler, şüphelilerin yerlere kartvizit attığını anda suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve 27 yaşındaki Mukaddes G.'nin üst aramasında yaklaşık 100 kartvizit bulundu. Üzerlerinde 'Ara beni görüşelim Rüya', yazılı kartvizitlere el koyan polis, bazı kartvizitlerinle elle yazılarak çoğaltıldığını saptadı.

Suçlarını kabul eden şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak' suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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