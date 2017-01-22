Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1'i kadın 2 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak yakalandı. Öldürülen 2 PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu, Kızıltepe Kaymakamlığı ve konutu civarında keşif yaptıkları belirtildi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde sansasyonel eylem için kırsaldan geldiği ve kaymakamlık binası ile konutu civarında keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı teröristlerin gizlendiği Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi'ndeki adrese terörle mücadele ve özel harekat polislerinin katılımıyla dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasındaı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i kadın 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bildirildi.

ARTUKLU'DA 2 PKK'LI TERÖRİST YARALI YAKALANDI

Mardin Artuklu İlçesi Sulak köyü kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon da çatışma çıktı. 2 PKK'lı terörist yaralı olarak yakalandı. Operasyon kapsamında Sulak köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizce terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda Kızıltepe İlçesi'nde biri kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Artuklu İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda ise 2 BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce başlatılan operasyonlar devam etmektedir" denildi.

NUSAYBİN'DE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nusaybin İlçesi'nde 3 adreste yapılan aramalarda ise 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet kaleşnikof şarjörü, 124 adet kaleşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 31 adet tabancaya ait fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBARKIR