22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
e-YDS sınav sonuçları
GÜNDEM

e-YDS sınav sonuçları açıklandı!

e-YDS sınav sonuçları açıklandı! Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte e-YDS sınav sonuçları!

22 Ocak 2017 Pazar, 11:59:26 Güncelleme: 12:10:05

Binlerce öğrencinin girdiği Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki e-YDS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte e-YDS sınav sonuçları!

e-YDS SINAV SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen e-YDS sınavının değerlendirilmesinin tamamlandığını duyurdu. 

e-YDS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM internet sitesinden yapılan açıklamada "21 Ocak 2017 tarihinde yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2017/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
e-YDS 2017/1 başvuruları ne zaman bitiyor?
GÜNDEM

e-YDS'ye başvuracak adaylar dikkat! Başvuru süresi...
ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlara inceleme
GÜNDEM

ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlara inceleme
ÖSYM Guinnes Rekorlar kitabına başvuracak
GÜNDEM

ÖSYM Guinnes Rekorlar kitabına başvuracak
2016-KPSS tercih sonuçları açıklandı
GÜNDEM

KPSS tercih sonuçları açıklandı
2017 YGS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM

YGS'ye girecek öğrenciler dikkat!
2017-LYS açık uçlu soru örnekleri
GÜNDEM

Açık uçlu soru örnekleri erişime açıldı
"Askeri casusluk" davası 1 numaralı sanığı Bilgin Özkaynak, 13 milyon lira tazminat istedi
GÜNDEM

"ASKERİ CASUSLUK" DAVASI 1 NUMARALI SANIĞINDAN REKOR TAZMİNAT TALEBİ!
Mardin'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü
GÜNDEM

3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
FETÖ'den 15 Temmuz'da "Acımayın, ezin, öldürün, geçin" talimatı
GÜNDEM

FETÖ'DEN 15 TEMMUZ'DA "ACIMAYIN, EZİN, ÖLDÜRÜN, GEÇİN" TALİMATI
Şehit Bora Çelik'in parçalanan telefonundan "son albüm"
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ ŞEHİDİNİN "SON ALBÜMÜ"
Tuzla'daki cinayetin zanlıları yakalandı
GÜNDEM

TUZLA'DAKİ CİNAYETİN ZANLILARI YAKALANDI
TSK'nın pilot açığı azalıyor
GÜNDEM

PİLOT AÇIĞI KAPANIYOR! 225 PİLOT UÇUŞA HAZIR, 79 PİLOTTAN DÖNÜŞ BAŞVURUSU