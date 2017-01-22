Binlerce öğrencinin girdiği Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki e-YDS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte e-YDS sınav sonuçları!

e-YDS SINAV SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen e-YDS sınavının değerlendirilmesinin tamamlandığını duyurdu.

e-YDS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM internet sitesinden yapılan açıklamada "21 Ocak 2017 tarihinde yapılan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2017/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.