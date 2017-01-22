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Tuzla'daki cinayetin zanlıları yakalandı

Ö. K.'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Pendik Kurtköy'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

22 Ocak 2017 Pazar, 12:38:39 Güncelleme: 12:42:40 AA

Tuzla'da, bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.K'nin (40) Tuzla Orta Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma başlatan Tuzla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Kurtköy'de bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, olayı gerçekleştirdiği belirtilen M.B (34) ile T.A (32) gözaltına alındı.

Şüpheli M.B'nin "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama", "hakaret" ve "kötü muamele" suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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