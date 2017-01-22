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Şanlıurfa'da düğün magandası 3 kız çocuğunu yaraladı

Sokakta düzenlenen düğüne katılan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tüfekle havaya ateş açması sonucu yaşları 12 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğu yaralandı

22 Ocak 2017 Pazar, 16:03:54 Güncelleme: 16:05:05 DHA

Şanlıurfa'da sokakta düzenlenen düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu seken saçmaların isabet ettiği 3 kız çocuğu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye İlçesinin Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftin sokakta düzenlenen düğününe katılan davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.



Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan 14 yaşındaki Vatha Çiftçi, 13 yaşındaki Türkan Alpak ve 12 yaşındaki Hacer Koral'a isabet etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan kız çocukları, yakınları tarafından otomobillerle Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerle götürüldü.

Tedavisine başlanan kızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, jandarma 3 kızın yaralanmasına neden olan tüfeği ateşleyen kişinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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