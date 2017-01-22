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Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu

Muğla'da balık tutan vatandaşlar, kıyıda bir kadın cesedi fark ettikten sonra görevlilere haber verdi

22 Ocak 2017 Pazar, 22:24:05 Güncelleme: 22:28:56 DHA

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde balık tutmaya giden vatandaşlar kıyıya vurmuş ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi buldu.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kapıgargın Mahallesi Lakos Koyu sahilinde meydana geldi. Balık tutmak için sahile giden vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir ceset bulunca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi. Talihsiz kadının cesedi, kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın cesedin kimliğini belirlemek için başlattığı soruşturma sürüyor.

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