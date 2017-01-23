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Babasını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Aydın'da yaşadığı tartışma sonrası babasını bıçaklayan genç gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan babanın hayati tehlikesi bulunuyor...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 01:03:11 Güncelleme: 01:05:29 AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesinde Y.L. (22) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı babası Ö.L'yle (44) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.L, bıçakla babasını yaraladı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan baba, tedavi altına alındı.

Ö.L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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