23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da 18 yaşındaki tarım işçisine kamyon çarptı

18 yaşındaki tarım işçisi Gülistan Turhan karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalarak can verdi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 08:47:05 Güncelleme: 08:50:13 DHA

ADANA'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen tarım işçisi 18 yaşındaki Gülistan Turhan, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülistan Turhan, servise binmek için D-400 Karayolu'ndaki yaya geçidinden geçmek istedi.

Bu sırada Ceyhan yönüne giden Aziz Şimşek'in yönetimindeki 31 Z 5344 plakalı kamyonet, yol kenarındaki Turhan'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan, metrelerce uzağa savruldu. Sürücü, kamyoneti yaklaşık 30 metre ileride durdurabildi. Ağır yaralanan Turhan çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimşek'i gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye’yi tehdit eden hainin 2 kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

Türkiye’yi tehdit eden hainin 2 kardeşi tutuklandı
Cezaevi yangınında dumandan etkilendi hayatını kaybetti
GÜNDEM

Adana'daki cezaevi yangınından kötü haber
Adana'da terör operasyonu: DEAŞ ve TKP üyesi 15 kişi gözaltında
GÜNDEM

Adana'da terör operasyonu! Gözaltılar var...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (20 Ocak 2017)
GÜNDEM

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var. ...
Adana'da baba cinayetine yardıma 20 yıl hapis
GÜNDEM

Evlatlıktan korkunç plan!
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

Adana'da cezaevinde yangın: 3'ü ağır 11 yaralı
4 yeni KHK yayımlandı
GÜNDEM

4 YENİ KHK YAYIMLANDI! ÇOK SAYIDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VAR...
194 hedef vuruldu, 65 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
GÜNDEM

194 HEDEF VURULDU, 65 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'nin 7'inci, AK Parti'nin 3'üncü referandumu
GÜNDEM

TÜRKİYE'NİN 7'İNCİ, AK PARTİ'NİN 3'ÜNCÜ REFERANDUMU
Adana'da 18 yaşındaki tarım işçisine kamyon çarptı
GÜNDEM

18 YAŞINDAKİ TARIM İŞÇİSİNE KAMYONET ÇARPTI
Hava durumu 23.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: KAR GERİ GELİYOR!
Ünlü ebeveyn koçu Tansu Oskay'dan dayak davası!
GÜNDEM

EBEVEYN KOÇUNA ESKİ EŞTEN DAYAĞA DAVA!