Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 682 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında düzenleme yapıldı. Genel Kolluk Disiplin Kanunu ile; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ortak bir disiplin mevzuatına sahip olması sağlandı.

OHAL kapsamında yayınlanan 682 sayılı KHK ile güvenlik güçleri personelinin disiplin suç ve cezaları yeniden düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı ile 25 Ocak'ta yürürlükten kaldırılacaktı. Hazırlanan KHK ile emniyet için yeni bir disiplin tüzüğü zorunlu hale gelmişti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın (SGK) da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılmasından sonra, bu kurumların da ihtiyacını düzenlemek amacıyla yeni KHK yayınlandı.

VERİLECEK CEZALAR

KHK ile, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin disiplin suç ve cezaları, disiplin amirleri ve kurulları, disiplin soruşturma usulü ve kanun yolları belirlenerek, disiplin işlerine ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, güvenlik güçleri personeline; uyarma cezası, kınama cezası, aylıktan kesme cezası, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma, devlet memurluğundan çıkarma cezaları verilebilecek.

ORTAK DİSİPLİN MEVZUATI

Yayınlanan KHK ile, Genel Kolluk Disiplin Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ortak bir disiplin mevzuatına sahip olması sağlandı.

Sivil memurlar da teşkilatların disiplin kuralları dikkate alınarak aynı disiplin kanununa tabi tutulacak.

CEZA PUANLARINA BAKILAKACAK

Bununla birlikte, "Yüksek Disiplin Kurulları"nın gereksiz iş yükü ortadan kaldırılması hedeflenirken, ceza puanı sistemi getirilerek belli ceza puanlarında meslekten çıkarılma gündeme geldi.

Bakan, Müsteşar ve mülki amirlerin disiplin amiri olarak astlarına resen disiplin cezası verebilmelerine imkan sağlandı.