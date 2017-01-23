Şehit Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi açıldı

Şırnak Cizre’de 23 Ocak 2016’da şehit düşen Üsteğmen Uğur Taşçı’nın adı, İstanbul Sarıyer Belediyesi tarafından Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yapılan spor kompleksine verildi. 10 bin metrekarelik alana kurulan ‘Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi’nin açılış törenine, şehidin ailesi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray’da forma giyen futbolcular Selçuk İnan, Semih Kaya, Cenk Gönen katıldı. Ferahevler Spor Kulübü oyuncularının forma giydiği futbol ve basketbol maçlarıyla yapılan açılışta anne Emel Taşçı, “Bu sahada nice Uğur’lar yetişecek” dedi.

Leyla ÜNAL / GAZETE HABERTÜRK