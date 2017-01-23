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Ferdi Çatal
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Kayseri gazisinin bacağı ikinci kez kesildi

Ferdi Çatal, bu kez hastane koridorunda koltuk değnekleriyle yürürken çekilen fotoğrafını, "Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım" notuyla Instagram ve Facebook hesabında paylaştı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:02:51 Güncelleme: 13:05:02 DHA

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralı kurtulan Kastamonulu asker Ferdi Çatal'ın sağ bacağı bu kez diz üstünden ikinci kez kesildi. Ferdi Çatal, hastanede koltuk değneğiyle yürürken çekilen fotoğrafını, 'Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım' notuyla Facebook'ta paylaştı.

Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal, PKK'lı teröristlerin geçen 17 Aralık'ta, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralı kurtuldu. 14 askerin şehit olduğu saldırının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi Çatal, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.



Ferdi Çatal'ın, tedavi kapsamında önce sağ bacağı diz altından kesildi. Gazi asker, ilk operasyonun ardından tekerlekli sandalyede otururken çekilen fotoğrafını, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o da bana. Ne mutlu Türküm diyene" notuyla Facebook'ta paylaştı.

Hastanede tedavisi devam eden Ferdi Çatal'ın aynı bacağı bu kez diz üstünden operasyonla ikinci kez kesildi. Operasyonun enfeksiyon nedeniyle yapıldığı belirtildi. Ferdi Çatal, bu kez hastane koridorunda koltuk değnekleriyle yürürken çekilen fotoğrafını, "Vatanım, milletim sağ olsun. Yıkılmadım, ayaktayım" notuyla Instagram ve Facebook hesabında paylaştı. Ferdi Çatal ayrıca tedavisi boyunca kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

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