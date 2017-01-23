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Harabe evde engelli çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor

Hatay'da eşini kaybettikten sonra biri gelişim engelli diğeri hiperaktivite bozukluğu olan iki çocuğuyla yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşayan Fatma Alıcı, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:34:15 Güncelleme: 14:35:13 İHA

Hatay'da eşini kaybettikten sonra 2 engelli çocuğuyla yaşayan Fatma Alıcı, yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşam mücadelesi veriyor.

Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Alıcı (48), çocukları gelişim engelli 20 yaşındaki Yusuf Çetin ve hiperaktivite bozukluğu bulunan Çile Alıcı (14), bakımsızlıktan çürümeye başlayan evlerinde elektrikli bir sobayla ısınmaya çalışıyor.

Fatma Alıcı (48), çocuklarına kendi hayatlarını yaşatmak istediğini ama elinden bir şey gelmediğini belirtti. Kocasından kalan emekli parasıyla geçimini sağlamaya çalıştığını ifade eden Alıcı, "Benim durum ortada. Ben eşimden maaş alıyorum. Ama maaşı yetiştiremiyorum. Bakkal borcu, fırın borcu aydan aya onlara gidiyor. Elektrik derken geçiyor. Yani kronik astım hastalığı vardı. Eğer buna yaşamak denirse yaşamaya çalışıyoruz. Soba kendi kendini ısıtıyor. Yakacak odun yok, eşyayı görüyorsunuz. Bu yatak zaten ıslak. Yağmur yağdığı zamanlar bu ıslak yatağın üzerinde yatmak zorunda kalıyoruz" dedi.
Kızının hiperaktivite bozukluğu bulunduğunu ve yüzde 50 oranında raporu olduğunu belirten Fatma Alıcı, "Oğlum 20 yaşına girecek. Çocuklarıma kendi hayatını yaşatmak istiyorum ama bir türlü elimden gelmiyor. Başvuru yaptım yardım almak için. Ev yardımı, eşya yardımı falan. Ev tamir olsa yeter yani. Birde eşyamız olsa çok iyi olacak. Allah razı olsun bir erzak yardımı yapıyorlar. Birde muhtar bugün kahvaltılık aldı. Maddi yardım yok" diye konuştu.

Fatma Alıcı, daha önce pazarda eşya satmaya çalıştığını ama zabıtaların izin vermediğini söyleyerek, "Yere bir şey açıyorduk. Cıncık, boncuk gibi şeyler satıyorduk. Zabıtalar bir türlü rahat bırakmadı bizi. Hatta pazara gittim. Pazarda da böyle tezgah açtım. Zabıta bana dedi, 'sizin yaptığınız adeta bir dilencilik' diyorlar. Ben dilencilik yapmıyorum ki. Satış, yani ekmeğimin parasını kazanmaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım ellerini uzatmalarını istiyorum" dedi.

Hiperaktivite bozukluğu bulunan Çile Alıcı ise güzel bir evlerinin ve kırmızı bir elbisesi olmasını istediğini söyledi.
Antalya'da daha önce garsonluk deneyimi olduğunu anlatan Yusuf Çetin ise, "Bana kimse iş vermiyor. İşimin olmasını istiyorum. Antalya'da deneyimim de olmuştu. Masalara servis falan yapıyordum. Ustamın ağzı bozuk çıkınca ben de işten çıkmaya karar verdim. Çünkü benim sevmediğim laflar var. Usta da o lafı edince çıkmak zorunda kaldım" diye konuştu.

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