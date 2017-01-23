Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmi Er ve bazı üniversite rektörlerinden oluşan heyet ile Ruanda Cumhuriyeti'ne bir günlük ziyaret gerçekleştirdi. Saraç, Ruanda Cumhuriyeti'ne yapılan ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Ziyarette ilk olarak, Ruanda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Innocent S. Mugisho ile görüşerek yükseköğretimde hangi alanlarda Ruanda Cumhuriyetine katkı sağlayacağımız hususunda görüş ve incelemelerde bulunduk. Bu görüşmenin ardından, Ruanda Müftüsü Sayın Sheikh Salim Hıtımana ile bir araya geldik. Ruanda devletinin bilgisi dahilinde Ruanda'daki Müslümanların dini eğitimleri de dahil olmak üzere, Yükseköğretim alanında ülkemizde eğitim alabilmelerine ilişkin görüşmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.