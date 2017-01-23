Yavuz Sultan Selim Köprüsünde feci kaza

Çekmeköy Hüseyinli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kamyon sürücüsü Murat Duygulu, Yavuz Sultan SelimKöprüsü'nden geçtikten sonra Hüseyinli mevkisinde, önünde seyreden Oğuz Kesgin idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Duygulu'nun yanında bulunan Gökhan Duygulu araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yavuz Sultan SelimKöprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri ise kazanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye erleri araç içerisinde sıkışan Gökhan Duygulu’yu yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda yaralı bir şekilde kurtardı. Yaralı Duygulu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle görevliler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Ankara istikametine gitmeye çalışan araçlar tek şeride düşen yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan sürücü Murat Duygulu, "Güneş gözümü aldı. Aracı göremedim ve öndeki aracı çarptım." dedi.