Ceza İnfaz ve Güvenlik Bölümü Atatürk Üniversitesi'nde açılıyor

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nün, Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması yönünde Atatürk Üniversitesi ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Ceza ve Tevkif evlerinde barındırılan mahkûmların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden ceza ve infaz koruma memurlarını kalifiye hale getirmek amacıyla bünyemizde bir bölüm açmayı uygun gördük. Alacakları bu eğitim sayesinde hem mesleki kalite artacak hem de göreve başlayacak memurların aidiyet duygusuna sahip olmaları sağlanacaktır. Türkiye'de ilk defa Atatürk Üniversitesi bünyesinde açılacak olan bu bölümün ceza ve infaz koruma memurlarının yetişmesine de önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İlk etapta 500 öğrenci almayı planladıklarını belirten Rektör Çomaklı, bu bölümden mezun olan öğrencilere Adalet Bakanlığı'nca yapılacak olan memuriyete alım sınavlarında öncelik tanınacağını ve iş garantili bölüm haline geleceğini belirtti.

Bu bölümün kurulması için 04 Kasım 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Senatosu'ndan karar çıkarılıp onay için Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderilmişti.

Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı tarafından incelen ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı'nın görüşleri de dikkate alınarak uygun görülen Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak.