24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Türkiye yedinci referandumuna hazırlanıyor

24 Ocak 2017 Salı, 11:46:22 AA

İlk referandumun 1961 yılında düzenlediği Türkiye'de, bugüne kadar altı referandum yapıldı

  • 1
    1 | 19

    Türkiye, kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı sistemi" olarak bilinen 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için mart sonu ya da nisan başı gibi yedinci kez referanduma gidecek.

  • 2
    2 | 19

    Türkiye, Türkçe karşılığı "halk oylaması" olan Fransızca kökenli "referandum" sözcüğüyle ilk kez, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından tanıştı. 

  • 3
    3 | 19

    Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlanan 1961 Anayasası 9 Temmuz 1961'de halk oylamasına sunuldu. 1961 Anayasası, yüzde 38,3 "hayır" oyuna karşılık, yüzde 61,7 "evet" oyuyla kabul edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    26 mart 2017
Kalan karakter : 300