Sabiha Gökçen'e baskın davasından: Başımızdaki adamlar vatan haini ise biz ne yapalım

Darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması başladı.

Terör saldırısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru giderken cep telefonuna baktığında Başbakan'ın, ordu içinde kalkışma olduğunu ifade eden habere rastladığını belirterek, "Zaten havalimanına gelince kandırıldığımızı anladık. Biz erbaşız, emir verme yetkimiz yoktur. Başımızdaki adamlar vatan haini ise biz ne yapalım" dedik.

DAVADA İKİNCİ GÜN

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 5'i katıldı.

"BAŞIMIZDAKİ ADAMLAR VATAN HAİNİ İSE BİZ NE YAPALIM"

Duruşmada tutuklu sanıkların sorgusuna geçildi. Sorgusu yapılan Zırhlı Muhabere Aracı şoförü Uzman Erbaş Mümtaz Akyıldız Perşembe günü bölük nöbetçi iken bölük komutanının gelerek bir liste hazırladığını söyledi.

Komutanın sabah içtimada listeye yazdığı askerleri ayrı yere topladığını belirten Akyıldız, içtimadan sonra dinlenmek için odasına çekildiğini, ancak gelen telefon üzerine garaja gittiğini belirterek, "Bir süre sonra beni aradılar, garaja gittim. Çok sayıda asker toplanmıştı. Bölük komutanı ikinci bir emre kadar burada beklememiz gerektiğini söyledi. Sinan Astsubay cephaneye çıkmamızı istedi. Cephaneyi aldık, araçlara bindik, terör saldırısı olacağı söylendiği için Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru çıkış yaptık. Havalimanına yaklaşırken telefonuma baktım, FSM köprüsünün asker tarafından kapatıldığını okudum. Sonra Başbakan'ın kalkışma olduğunu ifade eden habere rastladım" dedi.

"Havalimanında halk birikmişti, tepki gösteriyordu" diyerek savunmasını sürdüren Akyıldız, "Hak, 'siz ne yapmaya çalışıyorsunuz' diyordu. Geri geri çıkmaya çalıştık ancak çıkamadık. Aracı istop ettik. Teslim olmak için bir iki saat polisi bekledik. Polis geldi teslim olduk. Şiddet, cebir uygulamadık. Zaten havalimanına gelince kandırıldığımızı anladık. Biz zaten erbaşız, emir verme yetkimiz yoktur. Başımızdaki adamlar vatan haini ise biz ne yapalım" dedi.

Duruşmada sorgusu yapılan tutuklu Uzman Erbaş Ozan Gökbulak ise, darbe günü hiçbir şekilde silah kullanmadığını, terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini, halkın tepkisi üzerine geri çekildiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

"TANKA ÇIKANLARI VUR DEDİ"

15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 sanıklı davada savunma yapanlardan tutuklu sanık uzman çavuş Cihat Kucur, Tabur Komutanı Şakir Çınar'ın terör saldırısı gerekçesiyle kendilerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Halk birikmişti. Tabur komutanı Şakir Çınar'a, 'ne yapalım komutanım, halk tanka çıkıyor' dedim. Bunun üzerine Şakir Çınar, astsubay Recep Özcan'a ‘Tanka çıkanları vur' dedi. Recep astsubay, yarbay Şakir Çınar'a ‘Halka nasıl ateş açıyım' tepki gösterdi. Bunun üzerine Çınar, bağırıp hakaret etti ve zorla Recep astsubaya ateş açtırdı. Recep Astsubay da havaya ateş açtı"

"EL BAB'TA OLACAKTIM"

Tutuklu sanık uzman erbaş Cengiz Gümüş terör saldırısının olacağı söylenerek Sabiha Gökçen'e götürüldüklerini belirterek, "Bize bu emri veren yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış biri olduğu için bu işten şüphe duymadım. Emir-komutayla kışladan çıkarıldım. Eğer o listede olmasaydım şu anda El Bab'ta vatan kahramanı olarak anılacaktım. Ben şanssızlıktan ve tesadüfen buradayım. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim. Kandırıldığımı söyleyerek kendim polise teslim oldum" dedi.

"AMİRİM ÖL DERSE ÖLÜRÜM..."

Tutuklu uzman çavuş Gıyasettin Demir, terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldüklerini, darbe girişimini orada halktan öğrendiklerini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Demir, "Amirim, komutanım ne derse onu yaparım. Öl derse ölürüm. Askerliğin temeli budur" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.