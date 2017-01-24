25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa
GÜNDEM

Şanlıurfa'da polisin tabutuna sarılan kadının şehidin yakını olmadığı ortaya çıktı

"Ağabeyimi götürmeyin" diyerek uzun süre gözyaşı döken genç kadın, uzun süre tabutun başından ayrılmamış, polislerin yardımıyla tabutun başından uzaklaştırılmıştı. Genç kadının kimliği ortaya çıktı...

24 Ocak 2017 Salı, 16:24:36 Güncelleme: 19:42:44 İHA

Şanlıurfa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde tabuta sarılıp "Abimi götürmeyin" diyen kadının polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bu sabah tören düzenlendi. Törene polis memurunun kardeşi Seyfi ile birlikte dayısı Mevlüt Erol, Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile birlikte mesai arkadaşları katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenaze töreninde akrabası olduğu söyleyen genç bir kadın, tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü. "Ağabeyimi götürmeyin" diyerek uzun süre gözyaşı döken genç kadın, uzun süre tabutun başından ayrılmamış, polislerin yardımıyla tabutun başından uzaklaştırılmıştı. Sandalyeye oturtulan genç kadını sakinleştirmek için sağlık ekipleri de uzun süre mücadele etmişti.

Bununla da yetinmeyen genç kadın, cenaze memleketine uğurlanırken aracın peşinden koşup tabuta dokunup yine ağlamıştı. Araca sarılan genç kadını yine görevli polis memurları uzaklaştırmıştı.

ŞEHİT POLİSİN YAKINI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini Gözde ve polisin yakını olarak tanıtan genç kadının aslında polisin yakını olmadığı ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Kevser Yılmaz isimli bir kız olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden polisin yakınları ise kadını tanımadıklarını ve herhangi bir akrabalıklarının bulunmadığını belirtti.

AŞIRI DUYARLI BİR GENÇ KADIN

Cenaze töreninde polisin tabutuna sarılıp ağlayan ve "Abimi götürmeyin" diyen Kevser Yılmaz adlı genç kızın Kilis'te yerel bir basın kuruluşunda çalıştığı ve şehit cenazelerine karşı aşırı duyarlı bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Recep Yanmaz ile 2014 yılında tanıştığı ve kendisine çok yardımcı olduğu için "Abim" diyerek hitap ettiği öğrenilen genç kızın, cenaze töreninde dayanamayarak tabuta sarıldığı ifade edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 55 dakika önce
    Toplum olarak her gün şehit veriyoruz buna sosyal ekonomik şartlarda eklenince insanlar artık farklı şeyler yapmaya başlıyor küçük yaştan beri şehit cenazesine giderim böyle yakını olmayıp ta aşırı derecede yakını gibi yapan görmedim duymadım
  • Misafir 8 saat önce
    Akli dengemizi kaybediyoruz
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ceylanpınar'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
GÜNDEM

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"Canım çok sıkkın biraz yürümek istiyorum" demişti...
Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Dilek Yiğit maganda kurşunu nedeniyle öldü
GÜNDEM

Maganda kurşunu 3 çocuk annesi genç kadını canından ...
Şanlıurfa'da düğün magandası 3 kız çocuğunu yaraladı
GÜNDEM

Düğün magandası 3 kız çocuğunu yaraladı
Şanlıurfa'da terör operasyonu
GÜNDEM

Şanlıurfa'da terör operasyonu
Şanlıurfa'da hücre evlerine operasyon: 17 gözaltı
GÜNDEM

Şanlıurfa'da 3 örgüte büyük operasyon
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!