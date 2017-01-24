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Aladağ faciasıyla ilgili kahreden gerçek

24 Ocak 2017 Salı, 19:03:49 DHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, Adana Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangın faciasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı

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    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, 11'i öğrenci 12 kişinin yanarak hayatını kaybettiği Adana'nın Aladağ İlçesi'ndeki yangını çocukların fark edemediğini hatta elektriğin kesildiğini zannederek odalarında beklediklerini ifade ederek, "Orada bir tane duman algılama yok. Duman algılama olsa o ötecek ve çocuklar yangından haberdar olacaktı" dedi.

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    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı, iş güvenliği ve yangın önleme eğitim semineri düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, alınacak tedbir ve eğitimin büyük faciayı önleyeceğini söyledi. Buna çeşitli örnekler veren Küçükönder, Kahramanmaraş'ta geçen hafta 200'ün üzerinde öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangının küçük öğrenciler tarafından söndürüldüğünü söyledi.

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    'DEDEKTÖR ÖTÜNCE YANGIN OLDUĞUNU ANLIYORLAR'

    Yangından 2-3 gün önce yurtta itfaiye eğitim birimi tarafından yangın güvenliği eğitimi verildiğini daha sonra da uygulamalı olarak söndürme ve tahliye tatbikatının yapıldığını kaydeden Küçükönder, "Aradan 2-3 geçtikten son o yurtta akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, 7 katlı yurdun 4'üncü katındaki yatakhane bölümünde çıkıyor. Köşedeki yatak tutuşuyor, alevleniyor."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Bu açıklama ışığında tutuklu sanıklardan 4 tanesi tahliye edildi.
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