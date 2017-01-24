Aladağ faciasıyla ilgili kahreden gerçek

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"Dedektör ötünce yemekhanedeki çocuklar 'Biz 2 gün önce eğitim almıştık itfaiyeci amcalardan, bu yangın olabilir' diyerek hepsi birden sesin geldiği yere koşuyorlar ve bakıyorlar ki odadan duman çıkıyor ve o yangını yangın tüpleri söndürüyorlar. 20 tane tüp boşaltmışlar, yanan bir yatak ve diğer yatağa da sıçratmamışlar" diye konuştu.