24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Batman
GÜNDEM

Batman'da PKK sığınağı bulundu

Hasankeyf ilçesinde ortaya çıkarılan sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

24 Ocak 2017 Salı, 20:45:19 Güncelleme: 20:46:29 AA

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi amacıyla Hasankeyf kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta telsiz, dedektör, 4 roketatar, 10 uzun namlulu silah, 20 roketatar fişeği, 50 fişek, 20 elektrikli fünye, birer el bombası ve mayın, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
GÜNDEM

Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var. ...
Batman'da fabrika yangını
GÜNDEM

Batman'da fabrika yangını
Batman'da PKK sığınağında ceset bulundu
GÜNDEM

PKK sığınağında ceset bulundu
Batman'da kayyuma suikast son anda önlendi
GÜNDEM

Kayyuma suikast son anda önlendi
Batman'da "geçici askeri güvenlik bölgesi" uygulaması
GÜNDEM

Batman'da "geçici askeri güvenlik bölgesi" uygulaması
Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı
GÜNDEM

Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!