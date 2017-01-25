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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve 12 hedefin imha edildiğini açıkladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 00:02:56 Güncelleme: 00:39:15 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, 18.12-20.18 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen harekatla, barınma alanı olarak kullanılan mağara ve sığınak ile silah mevzilerinden oluşan bölücü terör örgütüne ait 12 hedef imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    maşallah
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