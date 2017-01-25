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Emine Erdoğan'dan yetimhane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mozambik'te bir yetimhaneyi ziyaret etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 00:15:24 Güncelleme: 00:19:05 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Afrika ile coğrafi uzaklığımıza rağmen kalplerimiz bir ve beraberdir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mozambik'te farklı yaş gruplarından çocukların barındığı bir yetimhaneyi ziyaret etti.

Yetimhanede, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülke Mozambik'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afrika'nın, Türkiye için bir kardeşlik yurdu olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir çıkar amacı gütmeden, Afrika'ya dostluk elini sürekli uzatacağını ifade etti.

Türkiye'nin güzide kurumlarından olan TİKA aracılığıyla, her türlü kalkınmaya destek vereceklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin yaşam şartlarını biraz olsun iyileştirebilirsek ne mutlu bize. İnanıyorum ki, iki ülke halkları olarak insani hedeflerde buluşarak, Mozambik'in kalkınmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yetimhane çatısı altında yaşayan tüm yetimlerin, Afrika'nın geleceğinde rol oynayacak şekilde, daha iyi şartlarda yetişmelerinin duacısıyım. Umarım insanlık onlara sahip çıkar ve her biri bu güzel ülkeye hizmet edecek hayırlı evlatlar olur. Afrika ile coğrafi uzaklığımıza rağmen kalplerimiz bir ve beraberdir. Bundan sonra da bu dostluk güçlenerek artacaktır."

Erdoğan, daha sonra yetimhaneye bağışta bulundu ve yetimhanedeki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Türkiye-Tanzanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu ile bakanların eşleri eşlik etti.

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