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D-100 karayolunda kimyasal madde paniği

Bolu kesiminde yola dökülen kimyasal maddeyi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları testten sonra maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 00:19:46 Güncelleme: 07:17:59 AA

D-100 karayolu'nun Bolu kesiminde yola dökülen kimyasal madde paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Eski İstanbul Kavşağında yolda bir sıvı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen kovadan yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiğe kapattı.

Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı.

Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

İlk olarak bölgeye çağrılan karayolları ekipleri tarafından üzerine toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 saat önce
    hız limitini aşsaydı hemen kameralardan bulurlardı...
  • Misafir 6 saat önce
    asfaltı ağlatmış bunlar zararı yok diyor. madem zararı yok atık yağları bile neden topluyorsun?
  • Misafir 7 saat önce
    Çok saçma o araç bulunup cezai işlem yapılmalı
  • Misafir 14 saat önce
    asfalti eritiyorda cevre ye zarari yok ne demek asfalt cevre insani saniyede yok eder cok komik
  • Misafir 14 saat önce
    Hidroflorik asit. Yuksek oktan benzinde kullanilir
  • Misafir 15 saat önce
    Allahtan zararlı değil asfaltı eritmiş
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