15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 25 Ocak Çarşamba günü raporu.

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YUSUF ÖKSÜZ TUTUKLANDI

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve örgütün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu ileri sürülen Yusuf Öksüz tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Yunan adalarına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanıp Erzurum'a getirilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu olan Yusuf Öksüz'ün (61), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu iddia edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Yusuf Öksüz, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Öksüz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)

TRABZON'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1'i avukat 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan avukatların da aralarında bulunduğu 10 kişiden 7'si Trabzon Adliyesine sevk edildi.

Memur İ.Ş. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukat İ.E. ve memur Y.A'nın tutuklanmasına karar veren mahkeme, avukat B.A, L.S. ve Y.Y. ile memur S.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Olaya ilişkin gözaltında bulunan 3 avukatın sorgusu devam ediyor. (AA)

HİMMET PARALARIYLA PATLAYICI TİCARETİ YAPMIŞLAR

Denizli'de topladıkları burs, himmet ve kurban paraları ile patlayıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen, Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantılı şirketin ortakları ve çalışanlarından 5 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye mensup kişilerin kurduğu şirketlerin "örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında toplanan paraları şirketlerin geliri gibi göstererek para akladıkları" yönünde bilgiler edinilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Denizli merkezli bir madencilik şirketinin kurucu ve ortaklarının FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenirken, şüphelilerin hesap hareketleri ile ilgili Masak'tan talep edilen raporda şirketin yüksek meblağlarda gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek himmet ve kurban paralarını akladığı tespit edildi.

Şirketin, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki deposundan Suriye'ye gönderilmek istenen 5,5 ton bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddenin, 8 Eylül 2015'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildiği öğrenilirken, FETÖ'yle bağlantılı şirket hakkında açılan soruşturma kapsamında şirket ortağı ve şirket elemanı A.D, Y.Ş, H.G, M.A, M.A.G, H.M.K ve İ.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.D, Y.Ş, M.A, M.A.G ve H.M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.G ve İ.S. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

YOZGAT'TA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve daha önce KHK ile görevden ihraç edilen aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, öğretmen, hemşire ve polis memurunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (AA)

ISPARTA'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7si tutuklanırken, 2si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski emniyet personeli ile bir avukatın daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 emniyet personeli ile avukat "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 emniyet personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 15i polis 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 14ü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4ü de tutuklanmıştı. (AA)

SAMSUN'DA 9 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda, daha önce ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı iddia edilen 2 emniyet amirinin de aralarında bulunduğu 9 polisi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bugün Samsun ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt ile bağlantılı haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen emniyet amirleri M.A., ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolisler O.K., D.A. ve polis memurları M.E., Y.D., N.B. ile E.İ., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tablet ve bilgisayarlara da el kondu. Soruşturma sürüyor. (DHA)

KIRKLARELİ'NDE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen akademisyenlerden N.Y, R.K, H.F, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen cezaevi idare memuru E.Ç. ile adliye zabıt katibi B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (AA)

MERSİN'DE BYLOCK KULLANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullandığı saptanan 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ'nun haberleşme ağı olarak bylock kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçacaklık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 kişi yakalandı.

Sorguları tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. (DHA)

FETÖ OPTEKİRDAĞ'DA 41 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tekirdağda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "Emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve örgütün, "Emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 34ü emniyet mensubu 41 şüphelinin yakalanması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor. (AA)

ALANYA'DA ESKİ BİR EMNİYET AMİRİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski bir emniyet amiri gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Alanya Emniyet Müdürlüğünde çalışırken görevden uzaklaştırılan eski emniyet amiri M.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alanya'daki evinde gözaltına alınan M.D, ifade işlemleri için Antalya'ya gönderildi. (AA)

SİVAS'TA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 6'sı daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y, B.T, M.Ş, K.Ö, S.A. ve E.K. tutuklandı, C.K, İ.Y, İ.Y. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı. (IHA)

RİZE'DE GÖZALTINA AINAN 14 ÖĞRETMENDEN 6'SI TUTUKLANDI

Rize'de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 öğretmenden 6'sı tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce açığa alınan 6'sı kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2'si mahkemece, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi de tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne kondu. (DHA)

ESKİ GÜNDOĞMUŞ KAYMAKAMI MUSTAFA ÜNER TUTUKLANDI

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, açığa alınan eski Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce açığa alınan eski Kaymakam Üner, hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Gündoğmuş ilçesinde gözaltına alınan Üner, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Üner, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Üner'in Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediği öğrenildi.

Mustafa Üner, FETÖ/PDY kapsamında daha önce de gözaltına alınan Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

ÇORUM'DA 2 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında tutuklanan kişilere ait 2 iş yeri mühürlendi.

İlçede sigortacılık yapan Osman Savaş ile berber dükkanı işleten Ahmet Tuncer, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDYye üye oldukları ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 2016nın Kasım ayında tutuklandı.

Zanlılara ait Güney Mahallesindeki iş yerlerine giden Osmancık Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatları iptal edilen 2 işletmeyi mühürledi. (AA)

BOLU'DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında by lock kullandıkları iddiasıyla aralarında öğretmen ve askerlerin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gece yarısı çok sayıda ev ve işyerine baskın düzenledi. Operasyonunun örgütün haberleşme programı by lock kullananlara yönelik yapıldığı belirtildi. Operasyonda aralarında öğretmen, asker ve üst düzey yöneticilerin olduğu öğrenilen 20 kişi gözaltına alınarak ifadeleri için emniyet müdürlüğüne götürüldüler. (IHA)

BALIKESİR'DE 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 21 şüpheli, gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Balıkesirin Bandırma ilçesiyle İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Erzurum, Kütahya, Çanakkale ve Burdurda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları ve örgütle bağlantılı şirketlerde çalıştıkları tespit edilen 5i kadın, 21 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edildi. (AA)

MANİSA'DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 8 DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Manisa'nın Soma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 doktor serbest bırakıldı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gözaltına aldığı 6sı kadın 8 doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler S.S, B.A.Ö, H.Ö, N.B, M.B, M.Ç, K.Ç.K ile A.M.A, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

BURSA'DA PKK İLE GÖRÜŞEN FETÖ İMAMU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) eğitim imamı olarak bilinen ve 2014 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/KCK elebaşlarıyla görüşme yaparak, iddiaya göre, örgüte sızan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiği bildirilen Cemal Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulut, gazetecilerin "Kuzey Irak'a gidip görüşme yaptınız mı" sorusuna 'iftira bunlar' diye cevap verdi.

Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumunu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik operasyon kapsamında, 14 gün önce eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Aynı operasyon kapsamında FETÖ'nün eğitim imamı olarak bilinen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak-Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak'a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Cemal Bulut'un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak'ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor. Cemal Bulut'un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bulut, gözaltı süresinin dolmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Bulut, gazetecilerin "Kuzey Irak'a gidip görüşme yaptınız mı" sorularına "İftira bunlar" diyerek cevap verdi. (DHA)

NEVŞEHİR'DE 3 ASKER TUTUKLANDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet yapılanması soruşturması kapsamında 3 asker tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alınan astsubaylar Yunus I., Selim D. ve Yarbay Zekeriya E. tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan astsubaylar Yunus I., Selim D. ve yarbay Zekeriya E. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi. (IHA)

FETÖ'YE MALİ KAYNAK SAĞLAYAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

İznik'te daha önce kamu görevinden uzaklaştırılan M.A, cemaate finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.A'nın 17-25 Aralıktan sonra Bankasya'ya 185 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün M.A'yı Bursa'da bir yakınının yanında gözaltına aldı. M.A'nın sorgusu devam ediyor. (IHA)

ERZİNCAN'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi tutuklandı.

Erzincan da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve terör örgütü mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme programını kullandığı bilgilerine ulaşılan 5 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (IHA)



TSK’DA BYLOCK KULLANAN 19 SUBAY VE ASTSUBAYA FETÖ İDDİANAMESİ

FETÖ’nün şifreli ByLock haberleşme programını kullandığı tespit edilen muvazzaf 19 subay, astsubay hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

BAŞKENTTE FETÖ/PDY OPERASYONU

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDYye yönelik soruşturmalar çerçevesinde, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında katip ve memurların da bulunduğu eski Yargıtay çalışanı 26 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının FETÖ/PDY üyelerinin "haberleşme ağı" ByLocku kullandıkları belirlendi.

Operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. (AA)

UŞAK'TA ADLİYEYE SEVK EDİLEN MUSTAFA K. TUTUKLANDI

Uşak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski komiser yardımcısı Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Şüpheli, nöbetçi mahkemece "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 26'ya yükseldi.

Uşak merkezli 8 ilde 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri meslekten ihraç edilen eski 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 13 polis memurunu göz altına almış, 25 emniyet mensubu önceki gün tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenilmişti. (AA)

TOKAT'TA FETÖ'NÜN MEB YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLİYOR

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması deşifre ediliyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün "MEB Tokat İl Ablası" İlknur B, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak FETÖ hakkında önemli bilgiler verdi.

Örgütün "sohbetleri"ne 2006 yılında katılmaya başladığını belirten İlknur B, "2008 yılında Tokat bayan öğretmenlerin il ablası oldum. Benden önceki öğretmenlerin ablası olan D.A'dan sohbet grubu aldım. Bu gruba sohbet ettim. Sohbet grubumda 6 öğretmen vardı. Sohbet grubumda bulunan öğretmenlerden burs, kurban parası adı altında para topladım. Bu paraları Fatma isimli bayana veriyordum." ifadelerini kullandı.

İl ablalarının Ankara'da toplantı yaptıklarını anlatan İlknur B, şu bilgileri verdi:

"Necla Avcı 'MEB Türkiye Bayanlar İmamı' idi. Avcı, sürekli belli dönemlerde il ablalarıyla toplantılar düzenliyordu. Toplantılar genelde yapıya ait kolejde oluyordu. Ben MEB Türkiye İmamı Sait Kaya'yı 2 kere gördüm. Bir toplantıda Necla, ilk konuşmayı yaptıktan sonra bize Sait Kaya'yı MEB İmamı olarak tanıttı. Sait ve Necla'nın yanında toplantıda bölge imamı olarak değerlendirdiğim Servet isminde birisi daha vardı. İl abisine bağlı çalışıyordum. Benim dönemimde ilk önce il abisi olarak Harun Çelik vardı. Daha sonra il abisi olarak Abdulkadir Baş vardı. Benim altımda emniyet ablası, doktor ablası, hemşire ablası filan vardı. Bunlar bana bağlı çalışırdı. Benden sonraki il ablası bana il abisi olan Abdulkadir Baş'ın 2016 yılının mayıs ayında Almanya'ya kaçtığını söyledi."

FETÖ'nün MEB yapılanması kapsamında zümre başkanlarının görevleri kendisinden aldığına dikkati çeken İlknur B, "Zümre başkanı sıfatıyla S.K'dan da görevler verildiğini biliyorum. Verilen görevler gizlidir. İl ablası yapı üyeleriyle yaptığı görüşme hakkında bilgi vermezdi. Benim grubumdan ayrılan veya başka bir birime geçenler il ablası tarafından gizli tutuluyordu. İl abisi ve ablası bilirdi. Benim grubumda kod adı kullanılmadı." şeklindeki bilgileri paylaştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün MEB yapılanmasının şeması ortaya çıkarılmıştı. Şema, son yapılan çalışmalarla detaylandırıldı. (AA)

RİZE'DE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce açığa alınan 14 öğretmen gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bulunan A.D.'ye kayıtlı hattın kullanıldığı telefonda ‘ByLock' programı tespit edildi. Hattı kullandığı belirlenen A.D.'nin oğlu H.D. gözaltına alındı. A.D. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları sonrasında adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanırken, B.K, A.Y., S.K., F.K., Z.G. ve S.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 7 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

ZONGULDAK'TA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Çaycuma İlçesi'nde sözde örgütün 'ilçe imamı' olduğu iddia edilen M.K. ile mesleklerinden ihraç edilen doktor, öğretmen, vergi ve sağlık memuru 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda delil niteliği taşıyan belgeler de savcılığa teslim edildi. (DHA)

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON: 20 ŞÜPHELİDEN 15'İ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'de Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen kişilere ait 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan 5 kişi ile örgütle bağlantısı bulunduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında aranan 5 şüphelinin yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor. (AA)

KIRIKKALE'DE 10 POLİS TUTUKLANDI

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETKÖ/PYD) kapsamında Emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 14 kişiden aralarında emniyet müdür ve amirinin de bulunduğu 10 polis tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 14 Emniyet mensubu gözaltına alındı. Aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 14 polis, 3 gün süren ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'üncü sınıf emniyet müdürü U.A., A.A., emniyet amiri Ç.D., polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., H.Ş., Y.Ş., S.K. ve Ö,H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin cezaevine gönderildi. H.K. savcılık tarafından, S.A., L.B. ve H.A. ise Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)



KOCAELİ'DE 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 5 asker, 2 öğretmen ve 1 imamın bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (IHA)

TARSUS'TA 9 FETÖ ZANLISI VE 2 PKK'LI TUTUKLANDI

Mersin'de, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 FETÖ zanlısı ile terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta, 7 polis memuru, 1 infaz koruma memuru ve 1 serbest meslek sahibi şahıs FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, 2 polis memuru ile bir gelir uzman yardımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, PKK/PYD terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (IHA)

ÖRGÜTÜN SÖZDE İMAMLARI İDDİASIYLA 9 ZANLI TUTUKLANDI

Adıyaman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim oluşumuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, öğretmenlerle ilgilenen sözde imam İ.D, lise alt birim imamı M.A, ortaokul grup imamı M.D, ortaokul alt birim imamı M.B, lise alt birim bölge imamı V.B, Kahta memurlar imamı F.K, Kahta ilçe imamları F.Y. ve F.Ö. ile hususi hizmet imamı M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 zanlı, terör örgütü üyeliği ve örgütsel faliyetlerde bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

Adıyaman merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 19 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün sözde imamları oldukları iddasıyla 9 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

İZMİR'DE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfı ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 zanlıdan 8i gözaltına alındı.

İşlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, terör örgütü FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edildi. (AA)

GİRESUN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 POLİS TUTUKLANDI

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 polis tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocakta Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurumda eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisin, 6sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesine sevk edilen 6 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan daha önce 15 polis adliyeye sevk edilmiş, 13ü tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Öte yandan biri il abla mütevelli heyetinde olduğu belirlenen bir kadın ile "ByLock" kullandığı tespit edilen bir öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (AA)

BURSA'DA 7 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Uludağ Üniversitesi'nde bazıları hala aktif olarak görevli 7 öğretim görevlisi FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazıları halen Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan FETÖ üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 11 öğretim görevlisinden 7'si Bursa, Konya, Isparta, İstanbul, Manisa ve Ankara'da gözaltına alındı. 4 kişinin ise firarda olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak ve 6415 Sayılı Terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçları kapsamında gözaltına alınan C.K. D.H. E.G. İ.Y. M.A. İ.H.K.ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı BYLOCK kullandıkları ve bazılarının ise FETÖ/PYD Terör Örgütü liderinin muhtelif zamanlarda vermiş olduğu talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bankaya para yatırdıkları tespit edildi.

Firardaki 4 kişinin ise arandığı öğrenildi. (IHA)

MANİSA MERKEZLİ 11 İLDE DÜZENLENEN OPERASONDA 20 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesirde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 polis memuru gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandığı tespit edilen zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

HATAY MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 15 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Hatay merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 15 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Şüpheliler, Antakya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. (AA)