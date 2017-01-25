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15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e "atla" diyerek intihara teşvik ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 kadının davasında müzakereci polis tanıklık yaptı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:11:23 Güncelleme: 14:37:24

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 Mart 2016'da köprü korkuluklarına çıkan Erol Çetin'in indirilmesi için ikna çalışmaları sürerken, köprüden geçmekte olan Hülya U. ve Merve Ö. araçlarından "Atlasana ulan O. Ç." dedikleri öne sürülmüştü. Erol Çetin, "Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bırakıp intihar etmişti. İki kadın hakkında "intihara teşvi" ve "intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Ö. ile Erol Çetin'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"İKNA EDEBİLİRDİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen müzakereci polis Aydın A. "10 yıldır bu şekilde intihar etme teşebbüsünde bulunan şahıslarla müzakereci olarak ben muhatap olurum. Olay günü durum bana bildirildiğinde olay yerine gittim. İlk izlenimim şahsın stres seviyesi yüksekti. Alkollü olduğuna dair de biz izlenim edindim. İlk başlarda iletişim kurma çalışmama tepki vermedi. Ancak zaman ilerledikçe stres seviyesi düştü. İntihar eden şahısla 35-40 dakika iletişim kurdum. Daha önceki tecrübelerimden küçük bir kısmı şov yapmak için çıkanlar dışında geri kalan büyük çoğunluğu intihar etmek için oraya çıkar. Ancak ilk etapta atlamayanların ikna edilebilme olasılığı yüksektir. Bu durumda bu şahsın ikna edilebileceğini düşünüyordum" dedi

"İLK İNTİHAR VAKAM OLDU"

İntihar vakası nedeniyle trafiğin yavaşladığını belirten Aydın A., "Bu sırada arkadan geçen bir araçtan 'Atla ulan şerefsiz, O.Ç.' şeklinde iki kişiden ses geldi. Araca baktığımda sanıkları gördüm. Söz konusu sözleri söylediklerini bizzat duydum. Bu zamana kadar ben 450 intihar vakasıyla karşılaştım. Bunlardan bazıları biz olay yerine ulaşmadan intihar edenler. Diğerleri ise müzakere ettiklerimiz. Ben bu zamana kadar müzakerelerimde hep başarılı oldum. Hiç intihar eden olmadı. Benim müzakerem sırasında ilk intiharla sonuçlanan vaka budur. Bu olay ilk defa müzakere yapmama rağmen intiharla sonuçlandı" diye konuştu. Hakim tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    Trafik sıkıştı diye zaten o an piskolojik bir problem yaşayan adama atla diye bağırırsan ha eline silah alıp sıkmışsın ha bunu8 söyleyip ölüme sebebiyet vermişsin inşallah en yüksek seviyede alırsınız cezayı ve diğer tarafta yine hesabını siz vericeksiniz.
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