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İstanbul'da bir kadın 40 günlük kızını denize attı

Fatma K., "Birlikte yaşadığım Mustafa T., 'bebekten kurtulmamız lazım' deyince, bebeği öldürüp intihar etmek istedim" dedi. Gözaltına alınan Mustafa T., kadının suçlamalarını reddetti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:42:09 Güncelleme: 17:19:33

İstanbul Fatih Eminönü'nde 35 yaşındaki Fatma K., evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen 40 günlük çocuğunu, kurusıkı tabanca ile öldürmeye çalıştı. Yaralanan çocuk ölmeyince, cani anne küçük kızı denize attı. Polis bebeğin bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, Eminönü'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Fatma K.'nın 40 önce, bir kız bebeği oldu. İddiaya göre, 35 yaşındaki Fatma K., evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ve Tuğçe adı verilen bebekle ilgili bunalıma girdi. Fatma K., önceki gece bebeği alarak Bağcılar Güneşli'deki ağaçlık bir alana gitti. Kurusıkı tabancası olan Fatma K., minik bebeğin başına tek el ateş etti. Bebeği öldürmeye çalışan anne başarılı olamadı. 40 günlük bebek yaralanınca Fatma K., başka bir plan yaptı. Fatma K., bebeği de alarak, saat 06.00'da Eminönü sahiline ve bebeği denize attı. Bebek dalgalar arasında kaybolurken, Fatma K., polise giderek giderek teslim oldu ve bebeği denize attığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne bebeği attığı yeri gösterdi. Deniz, bebeğin bulunması için denizde arama çalışması başlattı.

"BANA ÖLDÜR DEDİ"

Fatma K. ilk ifadesinde, bebeğin babasını suçladı. Fatma K., "İlk evliliğimden bir oğlum var. Eşimle boşandıktan sonra evli olan Mustafa T. ile tanıştım. Beraber yaşamaya başladık. Hamile kaldım. Doğum yaptıktan sonra Mustafa hiç hoşnut değildi. ‘Bu bebeğe bakamayız, kurtulmalısın' diyordu. İki gün boyunca çok düşündüm. Benim canımdı. Sonra onu öldürüp intihar etmeye karar verdim. Oğlumu görmek için Bağcılar'a gittim. Daha sonra da bebeğime kuru sıkı tabancayla ateş ettim. Sonra Eminönü'ne gelerek denize attım. Güvenlik görevlisi görüp ‘Denize ne attın' diye sordu. ‘Bebeğim ölü doğdu, dayanamadım attım' dedim. Polisler beni gözaltına aldı" dedi.

BEBEĞİN BABASI GÖZALTINDA

Fatma K.,'nın ifadesinin ardından, bebeğin babası Mustafa T. de Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli olan Mustafa T.'nin, kadının suçlamaları kabul etmediği ve "Bebek benden ama ‘kurtulalım' demedim" dediği öğrenildi.

Müslim SARIYAR / HABER MERKEZİ

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YORUMLAR 11
  • Misafir 9 saat önce
    kıyamet çok yakın çok...
  • Misafir 10 saat önce
    ALLAHIN GAZABI ÜZERİNE OLSUN İNŞALLAH..
  • Misafir 10 saat önce
    İnsafsiz
  • Misafir 10 saat önce
    Ah yazik...Bana verselerdi gözümün nuru gibi bakardim...
  • Misafir 10 saat önce
    bu nedir Allah aşkına bu nasıl insanlık bu ne ya
  • Misafir 10 saat önce
    nasıl bır vicdana sahıpsınız.hayvanlardan otesınız ..
  • Misafir 10 saat önce
    bebeğin günahı ne ?
  • Misafir 10 saat önce
    bunun öbür tarafta da bir hesabı olacak
  • Misafir 10 saat önce
    Dünyanın çivisinin çıktığını gösteren bir hadise daha...
  • Misafir 10 saat önce
    Dünyanın çivisinin çıktığını gösteren bir hadise daha...
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